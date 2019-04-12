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В Башкирии устроительница пожара оштрафована на две тысячи рублей

12 апреля 2019, 10:21
Фото: http://02.mchs.gov.ru
Женщина сжигала мусор, из-за чего загорелась трава, и огонь перекинулся на баню.

Сегодня, 12 апреля, около полудня произошел пожар в деревне Кебячево Аургазинского района, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Загорелся предбанник и крыша бани. Пострадавших нет.

Причина пожара - сжигание сухой травы вблизи бани. В ходе уборки придомовой территории владелица участка проводила сжигание мусора на костре в ветреную погоду и ненадолго отвлеклась. Огонь по сухой траве распространился на предбанник, в результате чего произошел пожар. Виновница привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму 2000 рублей.

#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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