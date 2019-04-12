В Башкирии устроительница пожара оштрафована на две тысячи рублей

Сегодня, 12 апреля, около полудня произошел пожар в деревне Кебячево Аургазинского района, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Загорелся предбанник и крыша бани. Пострадавших нет.
Причина пожара - сжигание сухой травы вблизи бани. В ходе уборки придомовой территории владелица участка проводила сжигание мусора на костре в ветреную погоду и ненадолго отвлеклась. Огонь по сухой траве распространился на предбанник, в результате чего произошел пожар. Виновница привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму 2000 рублей.