В Башкирии устроительница пожара оштрафована на две тысячи рублей

Причина пожара - сжигание сухой травы вблизи бани. В ходе уборки придомовой территории владелица участка проводила сжигание мусора на костре в ветреную погоду и ненадолго отвлеклась. Огонь по сухой траве распространился на предбанник, в результате чего произошел пожар. Виновница привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму 2000 рублей.