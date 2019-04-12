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В Башкирии пятиклассница пыталась покончить с собой из-за травли в школе

12 апреля 2019, 13:10
Буллинг продолжался около двух лет.

Сегодня, 12 апреля, издание Mash опубликовало жуткую новость о том, что в Нефтекамске пыталась покончить с собой пятиклассница, которую на протяжении почти двух лет третировали одноклассники.

Мама девочки призналась, что пыталась привлечь внимание школьных учителей к этой проблеме, но так и не дождалась от них реальной помощи.

После публикации представитель Общественной палаты РБ Дмитрий Казанцев сообщил в соцсетях, что данное трагическое событие взято на контроль. Кстати, сегодня данная общественная организация как раз сообщила о том, что намерена в мае провести большую акцию, посвященную профилактике буллинга.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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