В Башкирии пятиклассница пыталась покончить с собой из-за травли в школе

Сегодня, 12 апреля, издание Mash опубликовало жуткую новость о том, что в Нефтекамске пыталась покончить с собой пятиклассница, которую на протяжении почти двух лет третировали одноклассники.
Мама девочки призналась, что пыталась привлечь внимание школьных учителей к этой проблеме, но так и не дождалась от них реальной помощи.
После публикации представитель Общественной палаты РБ Дмитрий Казанцев сообщил в соцсетях, что данное трагическое событие взято на контроль. Кстати, сегодня данная общественная организация как раз сообщила о том, что намерена в мае провести большую акцию, посвященную профилактике буллинга.
Медиакорсеть следит за ситуацией.