Жители Башкирии смогут обратиться в СК через социальную сеть

Для оперативного реагирования на сообщения о преступлениях и оказания помощи гражданам в решении вопросов действует официальная страница в социальной сети «Вконтакте».
На странице граждане могут оперативно сообщить о совершённом или готовящемся преступлении, высказать свое мнение о работе сотрудников следственного управления, сообщить о несогласии с принятым процессуальным решением либо иную значимую для работы ведомства информацию.
Направленное сообщение будет принято уполномоченным сотрудником следственного управления и каждый обратившийся получит ответ по интересующему вопросу. При обращении следует указать свои фамилию, имя, отчество и дополнительный способ обратной связи: номер телефона, адрес электронной почты либо почтовый адрес для направления ответа.
Там же можно своевременно узнать о запланированном выездном личном приеме граждан руководства следственного управления в вашем городе или районе, а также иные наиболее интересные и актуальные новости о работе следственного управления по Башкирии.