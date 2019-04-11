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Жители Башкирии смогут обратиться в СК через социальную сеть

11 апреля 2019, 08:29
Фото: Mkset.ru
Теперь прием обращений граждан осуществляется через социальную сеть Vk.com, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

Для оперативного реагирования на сообщения о преступлениях и оказания помощи гражданам в решении вопросов действует официальная страница в социальной сети «Вконтакте».

На странице граждане могут оперативно сообщить о совершённом или готовящемся преступлении, высказать свое мнение о работе сотрудников следственного управления, сообщить о несогласии с принятым процессуальным решением либо иную значимую для работы ведомства информацию.

Направленное сообщение будет принято уполномоченным сотрудником следственного управления и каждый обратившийся получит ответ по интересующему вопросу. При обращении следует указать свои фамилию, имя, отчество и дополнительный способ обратной связи: номер телефона, адрес электронной почты либо почтовый адрес для направления ответа.

Там же можно своевременно узнать о запланированном выездном личном приеме граждан руководства следственного управления в вашем городе или районе, а также иные наиболее интересные и актуальные новости о работе следственного управления по Башкирии.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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