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В Уфе предъявлено обвинение в мошенничестве руководителю «Инвестсоцвклада»

11 апреля 2019, 10:59
Фото: Mkset.ru
На данный момент в полицию обратились более тысячи граждан, пострадавших от потребительского кооператива «Инвестсоцвклад», сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, которое было заведено 2 апреля, в отношении руководителя потребительского кооператива. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере – руководитель находится под арестом.

Напомним, в марте 2019 года в полицию обратились несколько граждан с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий. По заявлениям пострадавших руководство потребительского кооператива «Инвестсоцвклад» с гражданами заключило договоры о вложении средств в финансовую организацию с обещанием в последующем выплат процентов в размере 9-14 процентов годовых.

Офисы организации работали в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе, Кумертау, Бирске, Туймазах, Янауле, Нефтекамске и Октябрьском. В разное время организация носила разные названия, сходные по созвучию. Офисы организации работали в городах Уфа, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Кумертау, Бирск, Туймазы, Янаул, Нефтекамск, Октябрьский. В разное время организация носила разные названия, сходные по созвучию.

Если вы стали жертвами противоправных действий со стороны потребительского кооператива «Инвестсоцвклад», обратитесь в главное следственное управление МВД по РБ по телефонам: (347) 279-36-81, 279-57-06.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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