В Уфе предъявлено обвинение в мошенничестве руководителю «Инвестсоцвклада»

Напомним, в марте 2019 года в полицию обратились несколько граждан с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий. По заявлениям пострадавших руководство потребительского кооператива «Инвестсоцвклад» с гражданами заключило договоры о вложении средств в финансовую организацию с обещанием в последующем выплат процентов в размере 9-14 процентов годовых.