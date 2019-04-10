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В Уфе откроется таймер обратного отсчета Международных детских игр

10 апреля 2019, 06:14
Фото: http://ufacity.info/
Отсчет пойдет с числа 100.

11 апреля в 17:00 часов на площади перед ТДК «Гостиный двор» состоится торжественное открытие таймера обратного отсчета до летних Международных детских игр, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Таймер будет отсчитывать дни до церемонии открытия летних Международных детских игр.

Участница Олимпийских Игр в Пхенчхане-2018 и призер Зимней Универсиады в Красноярске по фристайлу Кристина Спиридонова проведет спортивную разминку. Все желающие могут присоединиться и проникнуться духом предстоящих соревнований.

В программе – танцевальный флешмоб от волонтеров и викторина с подарками для самых внимательных и любознательных. Кроме того, на празднике пройдет презентация специального проекта МДИ – «Большая Игра», который даст возможность каждому желающему ощутить себя полноценным участником Игр.

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#Новости#Злата Зукович#Спорт
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