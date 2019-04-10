В Уфе откроется таймер обратного отсчета Международных детских игр

В программе – танцевальный флешмоб от волонтеров и викторина с подарками для самых внимательных и любознательных. Кроме того, на празднике пройдет презентация специального проекта МДИ – «Большая Игра», который даст возможность каждому желающему ощутить себя полноценным участником Игр.