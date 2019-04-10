Свадебные фотографы назвали предвестники быстрого развода пар

Еще один признак скорого расставания - молчание новобрачных на церемонии, отметили некоторые фотографы. Среди причин, которые могут быть предвестниками развода, названы также разногласия в стилистике свадебных фотографий. Один пользователь рассказал, что даже не успел обработать все снимки молодой пары, на церемонии которой невеста запретила жениху использовать образ ковбоя, как молодой человек сообщил ему о расставании с женой.