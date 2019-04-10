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Свадебные фотографы назвали предвестники быстрого развода пар

10 апреля 2019, 14:28
Фото: pixabay.com
Свадебные фотографы перечислили признаки скорого развода молодоженов на обсуждении в одном из интернет-ресурсов.

Большинство из них отметили, что ссора во время торжества является самым частым предвестником недолгой совместной жизни, информирует газета «Известия».

Еще один признак скорого расставания - молчание новобрачных на церемонии, отметили некоторые фотографы. Среди причин, которые могут быть предвестниками развода, названы также разногласия в стилистике свадебных фотографий. Один пользователь рассказал, что даже не успел обработать все снимки молодой пары, на церемонии которой невеста запретила жениху использовать образ ковбоя, как молодой человек сообщил ему о расставании с женой.

Еще один фотограф поделился наблюдением о том, что чаще всего заканчиваются разводом свадьбы, проведенные в парках.

#Новости#Ольга Яковлева#Общество
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