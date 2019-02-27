В Нальчике сотрудники ФСБ убили трех подозреваемых в экстремизме мужчин

В ходе штурма трое находившихся в здании мужчин были убиты. Представители ФСБ рассказали, что они предложили подозреваемым сдаться, однако те открыли по ним огонь. Ответными выстрелами мужчины были убиты. Среди сотрудников правоохранительных органов жертв и раненых нет.