В Нальчике сотрудники ФСБ убили трех подозреваемых в экстремизме мужчин

В Нальчике на улице Братьев Кардановых сотрудники силовых структур штурмовали частный дом, в котором, по их словам, находились члены религиозно-экстремистской группировки. Об этом пишет RNS.
В ходе штурма трое находившихся в здании мужчин были убиты. Представители ФСБ рассказали, что они предложили подозреваемым сдаться, однако те открыли по ним огонь. Ответными выстрелами мужчины были убиты. Среди сотрудников правоохранительных органов жертв и раненых нет.
После проведенного обыска сотрудники ФСБ отчитались об обнаружении автоматов и патронов. Личности убитых мужчин уже установлены. В спецслужбах считают, что подозреваемые готовили теракты.