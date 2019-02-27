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В Нальчике сотрудники ФСБ убили трех подозреваемых в экстремизме мужчин

27 февраля 2019, 13:47
Фото: pxhere.com
Утром в среду в Кабардино-Балкарии по распоряжению местного начальника ФСБ была проведена контртеррористическая операция.

В Нальчике на улице Братьев Кардановых сотрудники силовых структур штурмовали частный дом, в котором, по их словам, находились члены религиозно-экстремистской группировки. Об этом пишет RNS.

В ходе штурма трое находившихся в здании мужчин были убиты. Представители ФСБ рассказали, что они предложили подозреваемым сдаться, однако те открыли по ним огонь. Ответными выстрелами мужчины были убиты. Среди сотрудников правоохранительных органов жертв и раненых нет.

После проведенного обыска сотрудники ФСБ отчитались об обнаружении автоматов и патронов. Личности убитых мужчин уже установлены. В спецслужбах считают, что подозреваемые готовили теракты.

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