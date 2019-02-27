Горный университет Петербурга вошел в топ-20 мирового рейтинга по предметам

Как сообщает «Форпост Северо-Запад», горный университет в Петербурге стал единственным российским вузом, который попал в топ-20 лучших учебных заведений мира, готовящим специалистов узкого профиля. Он занял 19-ю строчку по горно-инженерному делу, при том, что 40 % результата зависит от оценки руководителей профильных компаний и организаций. Университет установил рекорд: он набрал по итогам опроса 96 баллов из ста возможных. Такая информация опубликована в ежегодном предметном рейтинге университетов международного исследовательского центра QS Quacquarelli Symonds (Великобритания).
Как заявил ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко, одна из важнейших задач любого университета – это подготовка молодых специалистов для промышленности и науки. «Тот факт, что работодатели столь высоко оценили наши усилия в области создания кадрового резерва, дорогого стоит. Важно также, что мы улучшили свои показатели по каждому из четырёх критериев. Это позволило нам в третий раз подряд войти в топ-20 предметного рейтинга QS, несмотря на то, что по нашей дисциплине в конкурсе участвовало 520 вузов, на сто больше, чем годом ранее», – сказал он.
Лидером среди всех российских университетов, как и годом ранее, стал Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. МГУ попал в топ-50 по гуманитарным и точным наукам: языкознанию, физике и астрономии, математике, компьютерным и информационным технологиям.