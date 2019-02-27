Горный университет Петербурга вошел в топ-20 мирового рейтинга по предметам

Как заявил ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко, одна из важнейших задач любого университета – это подготовка молодых специалистов для промышленности и науки. «Тот факт, что работодатели столь высоко оценили наши усилия в области создания кадрового резерва, дорогого стоит. Важно также, что мы улучшили свои показатели по каждому из четырёх критериев. Это позволило нам в третий раз подряд войти в топ-20 предметного рейтинга QS, несмотря на то, что по нашей дисциплине в конкурсе участвовало 520 вузов, на сто больше, чем годом ранее», – сказал он.