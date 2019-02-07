Владимир Путин принял предложение бизнес-леди из Башкирии

Накануне в Московском международном доме музыки состоялся XI форум общероссийской общественной организации «Деловая Россия», на которой были приглашены более полутора тысяч гостей - главы регионов, ведомств, владельцы крупного бизнеса. Ключевой темой дискуссии стала роль бизнеса в достижении национальных целей развития.
На мероприятии присутствовали и представители из нашей республики. Среди них - руководитель Агентства снижения кадастр стоимости, член «Опоры России» Зелифа Барлыбаева.
Владимиру Путину она задала вопрос введении во всех регионах страны электронных обращений по оспариванию кадастровой стоимости, что было бы комфортно и сэкономило средства и время.
- Я долго пыталась достучаться до руководящих кругов и предложить ввести во всех регионах РФ электронные обращения по оспариванию кадастровой стоимости. Вот уже несколько месяцев это было главной целью. И сегодня меня наконец услышал сам президент! Да не только услышал, но и целиком согласился с моей законотворческой инициативой, - пишет предпринимательница в Instagram.
Владимир Путин заявил, что инициатива действительно актуальна, а введение практики электронного обращения необходимо ввести во всех субъектах России, либо на действующей, либо на новой платформе. Тем более положительный опыт имеется в Московской области.