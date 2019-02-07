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Владимир Путин принял предложение бизнес-леди из Башкирии

7 февраля 2019, 05:08
Фото: Russia Today
Член "Опоры России" Зелифа Барлыбаева выступила с предложением президенту страны, от которого он не смог отказаться.

Накануне в Московском международном доме музыки состоялся XI форум общероссийской общественной организации «Деловая Россия», на которой были приглашены более полутора тысяч гостей - главы регионов, ведомств, владельцы крупного бизнеса. Ключевой темой дискуссии стала роль бизнеса в достижении национальных целей развития.

На мероприятии присутствовали и представители из нашей республики. Среди них - руководитель Агентства снижения кадастр стоимости, член «Опоры России» Зелифа Барлыбаева.

Владимиру Путину она задала вопрос введении во всех регионах страны электронных обращений по оспариванию кадастровой стоимости, что было бы комфортно и сэкономило средства и время.

- Я долго пыталась достучаться до руководящих кругов и предложить ввести во всех регионах РФ электронные обращения по оспариванию кадастровой стоимости. Вот уже несколько месяцев это было главной целью. И сегодня меня наконец услышал сам президент! Да не только услышал, но и целиком согласился с моей законотворческой инициативой, - пишет предпринимательница в Instagram.

Владимир Путин заявил, что инициатива действительно актуальна, а введение практики электронного обращения необходимо ввести во всех субъектах России, либо на действующей, либо на новой платформе. Тем более положительный опыт имеется в Московской области.

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