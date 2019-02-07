Владимир Путин принял предложение бизнес-леди из Башкирии

- Я долго пыталась достучаться до руководящих кругов и предложить ввести во всех регионах РФ электронные обращения по оспариванию кадастровой стоимости. Вот уже несколько месяцев это было главной целью. И сегодня меня наконец услышал сам президент! Да не только услышал, но и целиком согласился с моей законотворческой инициативой, - пишет предпринимательница в Instagram.