Ученые предложили способ повышения объемов нефтедобычи

Сейчас недропользователи добавляют к воде специально созданные поверхностно-активные вещества с целью поддержания пластового давления для притока нефти в пласт, но они теряют свою эффективность. В Горном университете Санкт-Петербурга был разработан состав, предотвращающий набухание и снижающий межфазное натяжение на границе нефть-вода, при этом его концентрация в воде является минимальной. Исследователи при помощи симуляции установили, что КИН в случае применения новой технологии увеличивается на 4,2%. Ассистентка кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Александра Кузнецова подчеркнула, что сама возможность изменения свойств пластов открывает перед государством возможность существенного пополнения федерального бюджета, а также обеспечения прироста минерально-сырьевой базы.