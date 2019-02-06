Ученые предложили способ повышения объемов нефтедобычи

По информации Новака, нефтедобыча в РФ после 2021 года будет стремительными темпами снижаться и к 2035 году упадет с 570 до 310 миллионов тонн, сообщает издание Forpost-sz.
Глава «Росгеологии» Роман Панов отметил, что риск значительного падения объемов добычи нефти в нашей стране очень велик. Чтобы предотвратить такую ситуацию, сырьевые компании должны вести более активную работу по поиску новых нефтегазоносных провинций. По словам экспертов, прирост ресурсной базы в стране после краха СССР осуществлялся за счет переоценки в сторону повышения прежних запасов.
В связи с этим, следует оперативно увеличивать и объемы поисково-разведочных работ, и коэффициент извлечения нефти (КИФ). Как напомнил ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко, сегодня в России недопустимо низкий коэффициент извлечения - 0,3, хотя на деле он еще меньше. Если КИН поднять по стране хотя бы на 1%, это позволило бы каждый год получать 23-25 миллиардов долларов дополнительных доходов, добавил он.
По утверждению Литвиненко, технологии, которые позволяют этого добиться, имеются, но для их внедрения нужен государственный механизм регулирования, который отсутствует. Для исполнителей переговоры обычно не представляют выгоды. Поэтому государство, как считает Литвиненко, должно директивно прописать в лицензии нового поколения (паспорте месторождения) и существующий коэффициент извлечения нефти, а также процент, на который его следует повысить. В этом случае компаниям придется выполнять государственный заказ и заказ общества, поскольку недра России принадлежат именно российским гражданам.
Сейчас недропользователи добавляют к воде специально созданные поверхностно-активные вещества с целью поддержания пластового давления для притока нефти в пласт, но они теряют свою эффективность. В Горном университете Санкт-Петербурга был разработан состав, предотвращающий набухание и снижающий межфазное натяжение на границе нефть-вода, при этом его концентрация в воде является минимальной. Исследователи при помощи симуляции установили, что КИН в случае применения новой технологии увеличивается на 4,2%. Ассистентка кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Александра Кузнецова подчеркнула, что сама возможность изменения свойств пластов открывает перед государством возможность существенного пополнения федерального бюджета, а также обеспечения прироста минерально-сырьевой базы.