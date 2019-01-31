В Башкирии прокуратура выявляет экстремизм чаще коррупции

При этом доля нарушений в сфере противодействия экстремизму составила в общей массе выявленных нарушений 3,2 процентов, а коррупционных — 1,7 процентов. Всего прокуратура выявила 205,7 тысяч нарушений, что на 1,1% больше, чем годом ранее.