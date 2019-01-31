mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии прокуратура выявляет экстремизм чаще коррупции

31 января 2019, 10:50
Фото: Mkset.ru
Об этом сегодня сообщил прокурор республики Андрей Назаров.

В 2018 году сотрудники прокуратуры чаще выявляли в Башкирии нарушения экстремистской направленности, чем факты коррупции, сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на доклад прокурора республики Андрея Назарова, который он зачитал депутатам Курултая сегодня, 31 января.

Прокурор сообщил, что в сфере межнациональных отношений и противодействия экстремизму в республике было выявлено 6,67 тысяч нарушений, в сфере противодействия коррупции — вдвое меньше - 3,42 тысячи.

При этом доля нарушений в сфере противодействия экстремизму составила в общей массе выявленных нарушений 3,2 процентов, а коррупционных — 1,7 процентов. Всего прокуратура выявила 205,7 тысяч нарушений, что на 1,1% больше, чем годом ранее.

Материалы по теме
В Башкирии пользователя «Вконтакте» обвинили в экстремизмеБашкирские артисты убедят поклонников, что ислам – против экстремизмаВ Башкирии проводится конкурс по профилактике экстремизма молодежи
#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44