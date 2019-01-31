В Башкирии прокуратура выявляет экстремизм чаще коррупции

В 2018 году сотрудники прокуратуры чаще выявляли в Башкирии нарушения экстремистской направленности, чем факты коррупции, сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на доклад прокурора республики Андрея Назарова, который он зачитал депутатам Курултая сегодня, 31 января.
Прокурор сообщил, что в сфере межнациональных отношений и противодействия экстремизму в республике было выявлено 6,67 тысяч нарушений, в сфере противодействия коррупции — вдвое меньше - 3,42 тысячи.
При этом доля нарушений в сфере противодействия экстремизму составила в общей массе выявленных нарушений 3,2 процентов, а коррупционных — 1,7 процентов. Всего прокуратура выявила 205,7 тысяч нарушений, что на 1,1% больше, чем годом ранее.