Обвиняемый в теракте уроженец Башкирии направлен в психиатрическую лечебницу

Как передает ТАСС, 20-летнего мужчину, обвиняемого в теракте в Осло 17 января, направили на лечение принудительно. У него подозревают шизофрению. Напомним, что ранее молодой человек заявил, что напасть с ножом на женщину ему "велел голос".
Юрист Ула Лунде заявил, что мужчина болен и ему нужна помощь. В полицейской службе безопасности Норвегии подробности журналистам давать отказались, однако специалисты заявили, что психиатрическое обследование нападавшего является ключевым моментом в деле.
Напомним, 17 января мужчина ударил ножом женщину в супермаркете Осло. После этого он решил напасть на кассира. Однако в какой-то момент решил этого не делать и сбежал с места преступления.
Позже выяснилось, что в Норвегию преступник попал транзитом в Швецию. При этом мужчина сам заявил, что его действие нужно расценивать не иначе, как теракт, и, если бы его не схватили полицейские, он бы и далее преследовал планы совершить теракты в Норвегии и других странах.
После этого адвокат россиянина заявил, что обвиняемый от своих слов отказался, а в страну и вовсе приехал в качестве обычного туриста.
Тем временем пострадавшая женщина уже перенесла операцию, вышла из комы и идет на поправку.
Очередное заседание по делу о нападении пройдет 15 февраля.