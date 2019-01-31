Обвиняемый в теракте уроженец Башкирии направлен в психиатрическую лечебницу

Позже выяснилось, что в Норвегию преступник попал транзитом в Швецию. При этом мужчина сам заявил, что его действие нужно расценивать не иначе, как теракт, и, если бы его не схватили полицейские, он бы и далее преследовал планы совершить теракты в Норвегии и других странах.