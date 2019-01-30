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В Уфе мужчина чуть не замерз насмерть в сугробе

30 января 2019, 07:13
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы
Несчастного в лесу обнаружил лыжник.

30 января около 18.00 мужчина попросил помощи спасателей, сообщили в управлении гражданской защиты города. Мужчина катался на лыжах в лесополосе в районе бульвара Баландина и обнаружил сидящего в сугробе замерзающего человека, который вел себя неадекватно. Тогда лыжник попытался помочь человеку, но тот сопротивлялся.

Спасатели под руки вывели «любителя природы» и довезли его до дома – жил он неподалеку от места происшествия. Уфимец 1978 года рождения отделался легким испугом – никаких серьезных травм, обморожения у него не зафиксировано.

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