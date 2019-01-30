В Уфе мужчина чуть не замерз насмерть в сугробе

30 января около 18.00 мужчина попросил помощи спасателей, сообщили в управлении гражданской защиты города. Мужчина катался на лыжах в лесополосе в районе бульвара Баландина и обнаружил сидящего в сугробе замерзающего человека, который вел себя неадекватно. Тогда лыжник попытался помочь человеку, но тот сопротивлялся.