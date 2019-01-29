В Уфе живого щенка неизвестные выбросили на помойку, надев пакет на голову

О происшествии рассказала в своем Facebook уфимка Елена Скобочкина. По ее словам, щенок был завернут в 2 пакета у одного из многоэтажных домов в уфимском микрорайоне Инорс. При этом самостоятельно выбраться из них он не мог, а один из пакетов плотно сидел на голове так, что он пес мог погибнуть от удушья. Щенка выбросили на улицу на помойку неизвестные.
- Шок. Выбросили на мусорку, надев на голову полиэтиленовый мешок! И посадив самого в пакет, щенка! Не могу! Забрала к себе, ищу хозяина! - написала женщина.
Пользователи социальных сетей тут же откликнулись и распространили в социальных сетях призыв о помощи спасти четвероногого пса. Публикация уфимки в Facebook уже собрал сотню репостов за пару часов.
- Пристраиваем! В добрые ручки чудесный найденыш! Мальчик, возраст около 2-х мес. Будет среднего размера. Денег не собираю, не прошу, карту не даю. Прокормить не трудно, малышу нужны просто добрые руки и теплый дом. Помогите репостами, - написала уфимка.