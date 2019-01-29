В Уфе живого щенка неизвестные выбросили на помойку, надев пакет на голову

О происшествии рассказала в своем Facebook уфимка Елена Скобочкина. По ее словам, щенок был завернут в 2 пакета у одного из многоэтажных домов в уфимском микрорайоне Инорс. При этом самостоятельно выбраться из них он не мог, а один из пакетов плотно сидел на голове так, что он пес мог погибнуть от удушья. Щенка выбросили на улицу на помойку неизвестные.