В результате торнадо на Кубе граждане России не пострадали

Как пишет газета «Известия», в ведомстве пояснили, что постоянно находятся на связи с департаментом ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России по этому вопросу. К настоящему времени данные о россиянах, которые могли пострадать на Кубе, не поступало.