В результате торнадо на Кубе граждане России не пострадали

Как пишет газета «Известия», в ведомстве пояснили, что постоянно находятся на связи с департаментом ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России по этому вопросу. К настоящему времени данные о россиянах, которые могли пострадать на Кубе, не поступало.
Напомним, в понедельник на Кубу обрушился мощный торнадо. По словам председателя государственного совета страны Мигеля Диас-Канель Бермудеса, от воздействия стихии погибли, как минимум, три человека, еще 172 пострадали. Больше всего пострадали районы Луйано, Виа-Бланка, Санто-Суарес и Чибас. Скорость ветра доходила до 100 километров в час.