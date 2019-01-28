mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В результате торнадо на Кубе граждане России не пострадали

28 января 2019, 12:32
Фото: pxhere.com
Сведений о пострадавших от торнадо на кубе гражданах России пока не поступало. Об этом в понедельник 28 января сообщили в Ростуризме.

Как пишет газета «Известия», в ведомстве пояснили, что постоянно находятся на связи с департаментом ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России по этому вопросу. К настоящему времени данные о россиянах, которые могли пострадать на Кубе, не поступало.

Напомним, в понедельник на Кубу обрушился мощный торнадо. По словам председателя государственного совета страны Мигеля Диас-Канель Бермудеса, от воздействия стихии погибли, как минимум, три человека, еще 172 пострадали. Больше всего пострадали районы Луйано, Виа-Бланка, Санто-Суарес и Чибас. Скорость ветра доходила до 100 километров в час.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44