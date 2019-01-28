Прокуратура потребовала устранить нарушения в доме с утечкой газа в ЖК «Сосны» в Уфе

Прокуратура Ленинского района Уфы установила, что в доме по адресу Артезианская, 15 была неисправна система вентиляции, в которой отсутствовала обратная тяга. Кроме того, была нарушена герметизация газоходов котлов. Недостатки носят строительный характер и относятся к гарантийным обязательствам застройщика ООО «Норд».