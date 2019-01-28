Прокуратура потребовала устранить нарушения в доме с утечкой газа в ЖК «Сосны» в Уфе

Прокуратура Ленинского района Уфы установила, что в доме по адресу Артезианская, 15 была неисправна система вентиляции, в которой отсутствовала обратная тяга. Кроме того, была нарушена герметизация газоходов котлов. Недостатки носят строительный характер и относятся к гарантийным обязательствам застройщика ООО «Норд».
Прокуратура также установила, что в нарушениях виновата и управляющая компания ООО «Тихая роща». Она не проводила обследование дымоходов и вентиляционных каналов в доме.
Именно эти нарушения привели к скоплению угарного газа в квартирах. Сотрудникам газовых служб пришлось отключить 32 квартиры от подачи газа.
Пресс-служба прокуратуры Башкирии отмечает, что факт отравления жильцов угарным газом не подтвердился.
- По итогам проверки прокуратура внесла в адрес застройщика и управляющей компании представления об устранении нарушений, - сообщают в ведомстве. – На данный момент газоснабжение во всех квартирах восстановлено.
24 ноября текущего года в прокуратуре района состоялось совещание при участии представителей администрации, застройщика, управляющей компании и других ведомств. В совещании поднимался вопрос восстановления газоснабжения и устранения нарушений в «Соснах».