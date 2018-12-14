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В аэропорту Уфы лайнер ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу – рейс отменен

14 декабря 2018, 05:23
Фото: Mkset.ru
Самолет направился на ремонтную базу в Екатеринбург.

Сегодня, 14 декабря, лайнер "Уральских авиалиний" при взлете в Уфе ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу, сообщает «Интерфакс».

Самолет Airbus A321 выполнял рейс из Уфы в Нижневартовск. После взлета командир доложил о сильном ударе хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и потенциальном повреждении хвостового оперения. Полет экстренно прервали, а самолет направили на ближайший аэродром в Екатеринбурге, где у авиакомпании есть ремонтная база.

Лайнер успешно сел в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. Никто не пострадал. Самолет от полетов отстранили, сейчас его осматривают техники.

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