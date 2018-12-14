В аэропорту Уфы лайнер ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу – рейс отменен

Сегодня, 14 декабря, лайнер "Уральских авиалиний" при взлете в Уфе ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу, сообщает «Интерфакс».
Самолет Airbus A321 выполнял рейс из Уфы в Нижневартовск. После взлета командир доложил о сильном ударе хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и потенциальном повреждении хвостового оперения. Полет экстренно прервали, а самолет направили на ближайший аэродром в Екатеринбурге, где у авиакомпании есть ремонтная база.
Лайнер успешно сел в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. Никто не пострадал. Самолет от полетов отстранили, сейчас его осматривают техники.