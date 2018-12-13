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В Башкирии «товарняк» насмерть сбил девятиклассника из Кармаскалинского района

13 декабря 2018, 11:28
Фото: Mkset.ru
Сейчас проходит доследственная проверка.

Вчера, 12 декабря, в 17:35 по московскому времени грузовой поезд №3018 на 74 километре пикет 8 перегон Тазларово-Тюкунь сбил подростка, сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры. Несмотря на сигналы и экстренное торможение, наезда на него предотвратить не удалось. Мальчик погиб на месте столкновения.

Стерлитамакская транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Проверят исполнение закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Молодому человеку было всего 16 лет. Установлено, что он был родом из Кармаскалинского района республики.

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