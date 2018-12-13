В Башкирии «товарняк» насмерть сбил девятиклассника из Кармаскалинского района

Вчера, 12 декабря, в 17:35 по московскому времени грузовой поезд №3018 на 74 километре пикет 8 перегон Тазларово-Тюкунь сбил подростка, сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры. Несмотря на сигналы и экстренное торможение, наезда на него предотвратить не удалось. Мальчик погиб на месте столкновения.