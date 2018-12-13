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Еще один бывший чиновник мэрии Уфы попал под следствие

13 декабря 2018, 10:44
Фото: pixabay.com
Бывшего заместителя главы Управления земельных ресурсов Уфы Рустама Нурисламова заподозрили в злоупотреблениях.

Следственный комитет подозревает в злоупотреблениях бывшего заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы Рустама Нурисламова. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Башкортостан».

Как следует из материалов дела, действия чиновника, которые подпадают под статью 285 УК РФ, привели к необоснованному освобождению от уплаты земельной платы одной из уфимских дилерских компаний.

При этом официальной информации о начатом расследовании в региональном управлении Следственного комитета на момент публикации не предоставляли. Дозвониться до Рустама Нурисламова журналистам пока не удалось. Известно, что назначение Нурисламова на руководящую должность в мэрию Уфы, где он проработал до мая 2017 года, связывают с протекцией со стороны таких известных предпринимателей-юристов, как депутат горсовета Вадим Рамазанов и вице-спикер Курултая Башкирии Вадим Старов.

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