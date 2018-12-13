Еще один бывший чиновник мэрии Уфы попал под следствие

При этом официальной информации о начатом расследовании в региональном управлении Следственного комитета на момент публикации не предоставляли. Дозвониться до Рустама Нурисламова журналистам пока не удалось. Известно, что назначение Нурисламова на руководящую должность в мэрию Уфы, где он проработал до мая 2017 года, связывают с протекцией со стороны таких известных предпринимателей-юристов, как депутат горсовета Вадим Рамазанов и вице-спикер Курултая Башкирии Вадим Старов.