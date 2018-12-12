В Башкирии бывших полицейских осудят за передачу информации об умерших ритуальщикам

Один из сотрудников МВД был оперативным дежурным, а другой его помощником. В различные периоды времени с 2015 по 2017 год, при поступлении информации о фактах обнаружения умерших людей на территории Ишимбая и Ишимбайского района, через смс и «WhatsAрр», сообщали директору ритуального салона «Память» получаемую в ходе служебной деятельности информацию об адресах местонахождения умерших.
За сообщение указанной информации, необходимой для оперативного предложения услуг ритуального салона, директор юрлица перечислял со своей банковской карты обвиняемым 1000 рублей за одно сообщение. Всего за указанный период времени оперативный дежурный получил дополнительный доход в общей сумме 80 500 рублей, а помощник дежурного – 48 500 рублей.
Сейчас уголовные дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения.