В Башкирии бывших полицейских осудят за передачу информации об умерших ритуальщикам

Один из сотрудников МВД был оперативным дежурным, а другой его помощником. В различные периоды времени с 2015 по 2017 год, при поступлении информации о фактах обнаружения умерших людей на территории Ишимбая и Ишимбайского района, через смс и «WhatsAрр», сообщали директору ритуального салона «Память» получаемую в ходе служебной деятельности информацию об адресах местонахождения умерших.