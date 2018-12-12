Кириенко настаивает на ускорении процесса перехода на цифровое телевидение

Нужно, чтобы все работы были завершены раньше начала лета. Если этого не произойдет, то аналоговое вещание отключат за несколько месяцев до региональных выборов. В итоге избиратели не смогут следить за дискуссиями и дебатами кандидатов. Такой подход совершенно недопустим, сказал замглавы администрации президента.Накануне процесс перехода на цифровое телевидение раскритиковала и глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Она упрекнула коллег за медлительность. Чиновница заявила, что у правительства было четыре года на подготовку к смене вещания, однако многое еще не сделано.Напомним, по плану Минкомсвязи Россия должна переходить с аналогового на цифровое ТВ поэтапно. Процесс растянется на полгода. Отключение будет осуществляться с января по июнь 2019 года.