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Глава Росгвардии Виктор Золотов подал в суд на Алексея Навального

11 декабря 2018, 16:28
Фото: pxhere.com
Глава Росгвардии Виктор Золотoв подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против блогера Алексея Навального. Об этом рассказал адвокат руководителя силового ведомства Шота Горгадзе.

По словам адвоката, Золотов требует взыскать с блогера один миллион рублей. Если он выиграет суд, то деньги будут переведены в детский дом. Защитник отметил, что его клиент просит признать информацию, распространенную Навальным, порочащей его репутацию и не соответствующей действительности. В частности, имеются в виду сведения о его недвижимости и руководстве, которое, по словам блогера, «объедает» сотрудников Росгвардии. Об этом пишет газета «Известия».

В течение пяти дней суд должен принять иск и назначить дату его рассмотрения.

В сентябре Золотов записал видеообращение к Навальному, в котором вызвал блогера на поединок. По словам главы Росгвардии, Навальный распространил против него «оскорбительные, клеветнические размышления», а это не прощается в офицерской среде.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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