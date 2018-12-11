Глава Росгвардии Виктор Золотов подал в суд на Алексея Навального

По словам адвоката, Золотов требует взыскать с блогера один миллион рублей. Если он выиграет суд, то деньги будут переведены в детский дом. Защитник отметил, что его клиент просит признать информацию, распространенную Навальным, порочащей его репутацию и не соответствующей действительности. В частности, имеются в виду сведения о его недвижимости и руководстве, которое, по словам блогера, «объедает» сотрудников Росгвардии. Об этом пишет газета «Известия».