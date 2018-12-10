В Башкирии от платы за капремонт освободят пожилых с инвалидами

Сейчас встал вопрос о законодательном закреплении меры, в соответствии с которой льгота будет предоставляться и в том случае, если пожилой гражданин проживает в семье, состоящей из инвалидов первой или второй группы или из лиц, соответствующих условиям назначения пенсии по состоянию на 31 декабря 2018 года.