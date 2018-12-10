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В Башкирии от платы за капремонт освободят пожилых с инвалидами

10 декабря 2018, 12:28
Фото: Mkset.ru
Об этом сообщили в пресс-службе госсобрания республики.

Депутаты Курултая Башкирии планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан», расширяющий круг лиц пенсионного возраста, которым предоставляется льгота на оплату капитального ремонта.

Закон о компенсациях платы взносов на капремонт был принят в 2016 году. Тогда льготы получили одиноко проживающие неработающие пожилые собственники жилых помещений или проживающие в составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста.

Для граждан, достигших 70 лет, льгота предоставляется в размере 50 процентов, достигшим 80 лет – в размере 100 процентов. Год назад был продлен срок действия данных компенсаций по 31 декабря 2020 года.

Сейчас встал вопрос о законодательном закреплении меры, в соответствии с которой льгота будет предоставляться и в том случае, если пожилой гражданин проживает в семье, состоящей из инвалидов первой или второй группы или из лиц, соответствующих условиям назначения пенсии по состоянию на 31 декабря 2018 года.

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