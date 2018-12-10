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В Башкирии бывшему директору «Водоканала» дали условный срок

10 декабря 2018, 09:57
Фото: Пресс-служба прокуратуры РБ
52-летний бывший директор Иглинского МУП «Водоканал» признан виновным по статьям «Присвоение вверенного имущества, в том числе в особо крупном размере», «Умышленное уничтожение чужого имущества» и «Самоуправство, совершенное с применением насилия», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

С 2012 по 2015 годы обвиняемый присвоил около 1,2 млн. рублей водоснабжающего предприятия. Он приказал бухгалтеру не вносить в кассу деньги, полученные от десяти граждан в качестве оплаты услуг по присоединению к сетям водоснабжения, а передать их непосредственно ему без составления бухгалтерских документов.

Также по указанию руководителя предприятие приобрело кондиционер «Mitsubishi» стоимостью около 80 тысяч рублей, который обвиняемый установил в собственном доме.

После начала проверки контролирующими органами летом 2017 года обвиняемый попытался скрыть указанные факты, демонтировав сплит-систему и попросив знакомого зачислить на расчетный счет МУП «Водоканал» похищенную сумму.

Решив, что о присвоении денег проверяющим «донес» бухгалтер, мужчина, находясь за рулем своего автомобиля, преградил путь её автомашине. В ходе ссоры он разбил мобильный телефон женщины и отобрал её видеорегистратор и золотые серьги стоимостью около 18 тысяч рублей.

Подсудимый признал вину в совершении преступлений и возместил причинённый ущерб.

Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

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