В Башкирии бывшему директору «Водоканала» дали условный срок

С 2012 по 2015 годы обвиняемый присвоил около 1,2 млн. рублей водоснабжающего предприятия. Он приказал бухгалтеру не вносить в кассу деньги, полученные от десяти граждан в качестве оплаты услуг по присоединению к сетям водоснабжения, а передать их непосредственно ему без составления бухгалтерских документов.
Также по указанию руководителя предприятие приобрело кондиционер «Mitsubishi» стоимостью около 80 тысяч рублей, который обвиняемый установил в собственном доме.
После начала проверки контролирующими органами летом 2017 года обвиняемый попытался скрыть указанные факты, демонтировав сплит-систему и попросив знакомого зачислить на расчетный счет МУП «Водоканал» похищенную сумму.
Решив, что о присвоении денег проверяющим «донес» бухгалтер, мужчина, находясь за рулем своего автомобиля, преградил путь её автомашине. В ходе ссоры он разбил мобильный телефон женщины и отобрал её видеорегистратор и золотые серьги стоимостью около 18 тысяч рублей.
Подсудимый признал вину в совершении преступлений и возместил причинённый ущерб.
Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.