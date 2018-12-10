В Башкирии бывшему директору «Водоканала» дали условный срок

С 2012 по 2015 годы обвиняемый присвоил около 1,2 млн. рублей водоснабжающего предприятия. Он приказал бухгалтеру не вносить в кассу деньги, полученные от десяти граждан в качестве оплаты услуг по присоединению к сетям водоснабжения, а передать их непосредственно ему без составления бухгалтерских документов.