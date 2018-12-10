Россия вышла на второе место по производству оружия в мире

На первом месте рейтинга SIPRI стран расположились США, на втором — Россия. Замыкает тройку государств-лидеров по производству оружия на планете Великобритания.
Всего в списке SIPRI оказались 100 организаций, которые занимаются изготовлением вооружения. Совокупные продажи оружия российскими компаниями достигают 9,5% от общего числа всех фирм, попавших в перечень SIPRI. Таким образом, Россия попала на вторую строчку рейтинга стран — главных производителей вооружения 2017 года. Отметим, что с 2002 года вторая позиция в списке SIPRI всегда доставалась Великобритании и Северной Ирландии.
В SIPRI рассказали, что в прошлом году продажи оружия 10 российских компаний, попавших в ТОП-100, увеличились на 8,5% - до 37,7 миллиарда рублей. Заметный рост продаж отечественного оружия начался с 2011 года. Произошло это из-за увеличения расходов на нужды армии. Правительство увеличило закупки вооружения для модернизации российских войск.
Так продажи оружия концерном «Алмаз-Антей» в прошлом году выросли на 17% и составили 8,6 миллиарда долларов. Также крупнейшими производителями оружия в России являются Объединенная двигателестроительная корпорация (продажи выросли на 25%), НПО «Высокоточные комплексы» (продажи выросли на 22%) и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (продажи выросли на 19%).
В ТОП-100 перечня SIPRI за 2017 году оказались 42 компании из США. В совокупности их продажи оружия за год выросли всего на 2%, составив 226,6 миллиарда долларов. Это примерно 57% от продаж вооружения всеми фирмами из рейтинга.
В ТОП-10 оказались пять американских компаний. Больше всего своего вооружения реализовала Lockheed Martin. Объем продаж ее продукции составил 44,9 миллиарда долларов. Второе место осталось за производителем Boeing. За год разрыв между двумя этими фирмами вырос на семь миллиардов долларов. Сейчас он составляет 18 миллиардов долларов.