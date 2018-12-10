Россия вышла на второе место по производству оружия в мире

В ТОП-10 оказались пять американских компаний. Больше всего своего вооружения реализовала Lockheed Martin. Объем продаж ее продукции составил 44,9 миллиарда долларов. Второе место осталось за производителем Boeing. За год разрыв между двумя этими фирмами вырос на семь миллиардов долларов. Сейчас он составляет 18 миллиардов долларов.