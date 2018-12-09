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В Уфе отметят Международный день футбола

9 декабря 2018, 10:17
Фото: mmpsrb.ru
Он отмечается 10 декабря.

По сложившийся традиции в Международный день футбола ФК «Уфа» совместно с Федерацией футбола Башкирии проведет мини-футбольный турнир, который состоится в спортивном зале спорткомплекса «Нефтяник», сообщили в пресс-службе минспорта республики.

В турнире сразятся ФК «Уфа», объединенная команда фанатов ФК «Уфа», ветераны футбола Башкирии и «Башавтоком».

Расписание турнира:

10:45 – ФК «Уфа» - команда фанатов ФК «Уфа»,

11:15 – «Ветераны футбола РБ» – «Башавтоком»

11-40 – Награждение ветеранов;

12-10 – Матч за 3-е место;

12-35 – Награждение детских тренеров;

12-55 – Матч за 1-е место;

13-30 – Награждение.

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