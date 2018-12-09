В Уфе отметят Международный день футбола

По сложившийся традиции в Международный день футбола ФК «Уфа» совместно с Федерацией футбола Башкирии проведет мини-футбольный турнир, который состоится в спортивном зале спорткомплекса «Нефтяник», сообщили в пресс-службе минспорта республики.