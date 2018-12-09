В Уфе отметят Международный день футбола

По сложившийся традиции в Международный день футбола ФК «Уфа» совместно с Федерацией футбола Башкирии проведет мини-футбольный турнир, который состоится в спортивном зале спорткомплекса «Нефтяник», сообщили в пресс-службе минспорта республики.
В турнире сразятся ФК «Уфа», объединенная команда фанатов ФК «Уфа», ветераны футбола Башкирии и «Башавтоком».
Расписание турнира:
10:45 – ФК «Уфа» - команда фанатов ФК «Уфа»,
11:15 – «Ветераны футбола РБ» – «Башавтоком»
11-40 – Награждение ветеранов;
12-10 – Матч за 3-е место;
12-35 – Награждение детских тренеров;
12-55 – Матч за 1-е место;
13-30 – Награждение.