В Уфе скончался известный журналист, глава корпункта ТНВ Фанис Фаткуллин

В 1984-1992 годы работал в Гостелерадиокомпании Республики Башкортостан. В мае 1992 года прошел конкурс для работы на радиостанции «Свобода»-«Свободная Европа» (Мюнхен). После этого полтора года работал собкором этой радиостанции по Башкортостану. В 1993 году он был приглашен в штаб-квартиру радиостанции «Свобода» и до 1995 года работал в Мюнхене. В 1995 году офис радиостанции перевели в Прагу, где Фанис Фаткуллин трудился до сентября 1998 года.