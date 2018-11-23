В Уфе скончался известный журналист, глава корпункта ТНВ Фанис Фаткуллин

Фанис Фаткуллин работал В Татаро-башкирской службе Радио Свобода, был директором корпункта ТНВ ("Новый век") в Уфе, пишет Идель Реалии. Его не стало накануне, 22 ноября, в Уфе.
Как журналист был известен по псевдониму Фанис Фатхи.
Фанис Фаткуллин родился 6 июня 1961 года в селе Капей-Кубово Буздякского района БАССР.
Окончил в родном селе среднюю школу, со школьной скамьи появился интерес к журналистике.
В 1984 году успешно окончил факультет журналистики Казанского государственного университета.
В 1984-1992 годы работал в Гостелерадиокомпании Республики Башкортостан. В мае 1992 года прошел конкурс для работы на радиостанции «Свобода»-«Свободная Европа» (Мюнхен). После этого полтора года работал собкором этой радиостанции по Башкортостану. В 1993 году он был приглашен в штаб-квартиру радиостанции «Свобода» и до 1995 года работал в Мюнхене. В 1995 году офис радиостанции перевели в Прагу, где Фанис Фаткуллин трудился до сентября 1998 года.
С 1998 года Фанис Фаткуллин жил в Уфе, работал на радиостанции «Свобода» в качестве собкора по Республике Башкортостан, одновременно с 1999 года был собкором информационного агентства «Татар-информ» Республики Татарстан по Башкортостану.
В 2001-2002 годы Фанис Фаткуллин также был заместителем главного редактора республиканской газеты «Кызыл тан», а с этого года его утвердили директором-редактором вновь открывающегося корпункта телевидения «Татарстан-Новый Век» в Уфе.
В свое время был награжден медалью «В память 1000-летия Казани» и многими Почетными грамотами, дипломами творческих конкурсов среди журналистов.
Является автором книг, среди которых публицистический сборник журналиста под названием «Корэшчегэ жинелу юк» («Сильный духом непобедим»). Это история о жизни татар Башкирии, их острых и насущных проблемах. В сборнике также очень много очерков, интервью и зарисовок о наших знаменитых земляках-татарах, в том числе о выходцах из Буздякского района.
У Фаниса Фаткуллина остались жена и две дочери.
Прощание с ним состоится сегодня, 23 ноября, в Уфе до 14:00 по адресу Пушкина, 45.
Редакция Медиакорсети приносит соболезнования родным и близким Фаниса Фаткуллина.