Общественный совет ПФО собирает идеи для результативной работы с молодежью

Накануне, 20 ноября, в Саранске на заседании Общественного совета Приволжского федерального округа по развитию институтов гражданского общества главной темой стало обеспечение условий профессиональной самореализации молодежи.
Открывая заседание, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров напомнил, что с прошлого года к работе Совета, в котором участвуют известные и авторитетные в своих регионах члены палаты экспертов, подключилась молодежь, которая предложила тему нынешнего обсуждения.
- От того, насколько качественные знания получат молодые люди и насколько успешно они будут применять эти знания на практике, во многом зависит технологический прорыв, о котором говорит президент России в своем указе №204, - отметил Игорь Комаров.
По официальным данным, в Приволжском федеральном округе работают более 50 площадок для профориентации школьников и студентов — технопарки, техношколы, бизнес-инкубаторы, центры молодежного инновационного творчества, центры по работе с одаренными детьми. На их базе прошли обучение свыше 110 тысяч человек.
Особая роль принадлежит крупным федеральным проектам, таким как технопарки «Кванториум», которые всего за год отлично зарекомендовали себя в качестве эффективных площадок опережающего развития инновационного и научно-технического потенциала.
- Следующий очень важный шаг — тиражировать эти успешные практики и обмениваться опытом «Кванториумов». В соответствии с поручениями Президента нам необходимо обеспечить подготовку национально ориентированного кадрового резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики, — подчеркнул Игорь Комаров.
При этом не все так радужно. Серьезным поводом для беспокойства является падение престижа рабочих профессий в среде молодежи. Сломать подобные стереотипы можно, например, с помощью конкурсов профессионального мастерства «WorldSkills Russia», «Джуниор Скиллс» и других соревнований. Кстати, мировой чемпионат профессионального мастерства по стандартам «WorldSkills», в котором примут участие делегаты из 70 стран, пройдет в 2019 году в Казани.
По мнению участников обсуждения, одна из причин кадрового оттока молодых специалистов может быть в недостаточном взаимодействии вузов с региональными предприятиями, где студенты и учащиеся техникумов или училищ могли бы проходить практику и трудоустраиваться по окончании обучения. Ещё один вопрос, который обсудили члены Совета, — в выпускниках техникумов и колледжей каких специальностей нуждаются сегодня предприятия, какие меры поддержки нужны, чтобы заинтересованность работодателей и молодых специалистов стала обоюдной.
Серьёзную дискуссию вызвала и тема высшего образования. По статистике, в целом 80% выпускников вузов ПФО успешно трудоустраиваются, но лишь 68% из них остаются работать в регионах округа, остальные уезжают в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города, где видят для себя больше возможностей.
Говоря о наставничестве, участники мероприятия высоко оценили работу автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей», созданной по поручению Владимира Путина в мае 2018 года. На этой открытой платформе для проектов по развитию социальных лифтов уже созданы 14 проектов для перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. В перечень проектов входит и конкурс «Лидеры России», который вновь запущен в этом году. Аналогичные программы для формирования кадрового резерва органов власти и местного самоуправления стартовали и в ряде регионов ПФО.
Игорь Комаров напомнил, что предложения членов Молодежной палаты будут учтены при выработке управленческих решений и новых проектов. - Безусловно, наша общая работа в этом направлении будет продолжена, - подытожил он и попросил направить в аппарат полномочного представителя предложения по вопросам, рассмотрение которых планируется в рамках Общественного совета ПФО в 2019 году.