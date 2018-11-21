Общественный совет ПФО собирает идеи для результативной работы с молодежью

Говоря о наставничестве, участники мероприятия высоко оценили работу автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей», созданной по поручению Владимира Путина в мае 2018 года. На этой открытой платформе для проектов по развитию социальных лифтов уже созданы 14 проектов для перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. В перечень проектов входит и конкурс «Лидеры России», который вновь запущен в этом году. Аналогичные программы для формирования кадрового резерва органов власти и местного самоуправления стартовали и в ряде регионов ПФО.