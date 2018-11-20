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В Башкирии бывший инкассатор обвиняется в краже 5 тысяч литров бензина

20 ноября 2018, 10:52
Фото: Mkset.ru
34-летний бывший начальник Салаватского участка Башкирского республиканского управления инкассации обвиняется в присвоении и растрате, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

С января по март 2017 года обвиняемый использовал свое служебное положение, чтобы похитить бензин, предназначенный для заправки служебного автотранспорта.

Мужчина использовал топливные карты уволенных коллег, на которые заправлял личный автомобиль и продавал топливо по низкой цене.

Обвиняемому удалось присвоить и растратить пять тысяч литров бензина, причинив работодателю ущерб на сумму около 200 тысяч рублей.

По итогам внутренней проверки, которая и выявила факт нарушения закона, мужчина был уволен.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления лишь частично. Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения.

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