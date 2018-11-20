В Башкирии бывший инкассатор обвиняется в краже 5 тысяч литров бензина

С января по март 2017 года обвиняемый использовал свое служебное положение, чтобы похитить бензин, предназначенный для заправки служебного автотранспорта.
Мужчина использовал топливные карты уволенных коллег, на которые заправлял личный автомобиль и продавал топливо по низкой цене.
Обвиняемому удалось присвоить и растратить пять тысяч литров бензина, причинив работодателю ущерб на сумму около 200 тысяч рублей.
По итогам внутренней проверки, которая и выявила факт нарушения закона, мужчина был уволен.
Обвиняемый признал вину в совершении преступления лишь частично. Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения.