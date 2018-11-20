РЖД представили проект новых плацкартных вагонов

Как сообщают «Новые известия», ранее в РЖД рассматривали возможность полного отказа от плацкартных вагонов, но многие жители России не согласились с этой идеей. Между низкими ценами и удобством пассажиры склонялись к первому. После того, как во главе компании встал Олег Белозеров, она пустила усилия на улучшение качества обслуживания клиентов. При этом одной из важнейших инициатив высшего руководства стала реконструкция плацкартных вагонов.
По словам Белозерова, они выступят альтернативой старым плацкартным вагонам, которые уже выходят из эксплуатации. Направления реновации выбирают, основываясь на желаниях пассажиров. Также учитывается персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность и высокий уровень технической оснащенности.
С самого начала команда молодых технократов взяла курс на внедрение высоких технологий и улучшение качества обслуживания. Повышенное внимание уделяют обратной связи от клиентов. Изучив все пожелания пассажиров, работники РЖД и ее дочерней структуры, федеральной пассажирской компании, начали исправлять нарушения и воплощать идеи. Сегодня этот подход уже принес свои плоды – теперь граждане жалуются на мелкие проблемы, а не системные нарушения или грубость проводников.
Серьезным испытанием для новой команды стал Чемпионат мира по футболу, поскольку в период мероприятия нужно было перевезти более 5,2 миллиона пассажиров. Восторженные отзывы болельщиков после мундиаля стали свидетельством того, что руководство и сотрудники РЖД показали высокий уровень обслуживания, не уступающий мировым стандартам. Для перевозки болельщиков было задействовано 80 комфортабельных поездов с современными вагонами, в которых присутствует все необходимое для поездок в комфортных условиях: кондиционеры, розетки и бесплатный Wi- Fi.
Поэтому запуск новых вагонов – это логичное продолжение тех кардинальных перемен, которые сегодня имеют место быть в одной из самых консервативных некогда компаний. Концепт обновленных вагонов состоит в создании модульных пространств. Места для пассажиров закрываются вертикальными жалюзи, и в любое время можно отгородиться от других людей в вагоне.
Интерьер будет выполнен в привлекательных светлых тонах, а полки, которые будут напоминать диваны с подголовниками, сделают в серо-красной гамме. Каждое место оснастят розеткой и разъемом USB. В туалетах установят гигиенический душ, пеленальный столик, автоматический кран, дозатор мыла, бумажные полотенца, а также сушилку для рук. «Белозеровские вагоны» выпустят уже совсем скоро – программа реновации стартует с 2019 года.