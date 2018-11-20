РЖД представили проект новых плацкартных вагонов

Серьезным испытанием для новой команды стал Чемпионат мира по футболу, поскольку в период мероприятия нужно было перевезти более 5,2 миллиона пассажиров. Восторженные отзывы болельщиков после мундиаля стали свидетельством того, что руководство и сотрудники РЖД показали высокий уровень обслуживания, не уступающий мировым стандартам. Для перевозки болельщиков было задействовано 80 комфортабельных поездов с современными вагонами, в которых присутствует все необходимое для поездок в комфортных условиях: кондиционеры, розетки и бесплатный Wi- Fi.