В Уфе маршрутки выбрасывали в атмосферу большое количество загрязняющих веществ

В Уфе проверка остановленных на улицах автобусов и грузовиков показала превышение выбрасываемых ими в воздух выхлопных газов, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Уровень дымности грузовиков УПАП №3 филиала ГУП «Башавтотранс», автобуса «ПАЗ» частного перевозчика и мусоровозов, принадлежащих МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» г. Уфа, ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района г. Уфы», оказался выше допустимых значений в полтора раза. За допущенный нарушения ответственные лица указанных предприятий привлечены к административной ответственности по статье «Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах». Предприятия после проверки приняли технические решения по недопущению подобных нарушений впредь. Материалы по теме За год 6 предприятий Башкирии загрязнили атмосферу 4 тоннами вредных веществ В Башкирии наказали коммерсантов, которые загрязняли берег озера Ильмурзино