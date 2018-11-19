mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе маршрутки выбрасывали в атмосферу большое количество загрязняющих веществ

19 ноября 2018, 12:14
Фото: Кристина Дейнеко / Mkset.ru
В Уфе проверка остановленных на улицах автобусов и грузовиков показала превышение выбрасываемых ими в воздух выхлопных газов, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Уровень дымности грузовиков УПАП №3 филиала ГУП «Башавтотранс», автобуса «ПАЗ» частного перевозчика и мусоровозов, принадлежащих МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» г. Уфа, ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района г. Уфы», оказался выше допустимых значений в полтора раза.

За допущенный нарушения ответственные лица указанных предприятий привлечены к административной ответственности по статье «Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах».

Предприятия после проверки приняли технические решения по недопущению подобных нарушений впредь.

Материалы по теме
За год 6 предприятий Башкирии загрязнили атмосферу 4 тоннами вредных веществВ Башкирии наказали коммерсантов, которые загрязняли берег озера Ильмурзино
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48