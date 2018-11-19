В Уфе маршрутки выбрасывали в атмосферу большое количество загрязняющих веществ

Уровень дымности грузовиков УПАП №3 филиала ГУП «Башавтотранс», автобуса «ПАЗ» частного перевозчика и мусоровозов, принадлежащих МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» г. Уфа, ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района г. Уфы», оказался выше допустимых значений в полтора раза.
За допущенный нарушения ответственные лица указанных предприятий привлечены к административной ответственности по статье «Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах».
Предприятия после проверки приняли технические решения по недопущению подобных нарушений впредь.