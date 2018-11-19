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Определены самые популярные библиотеки Москвы

19 ноября 2018, 11:56
Фото: pxhere.com
На портале главы города и правительства Москвы был опубликован рейтинг самых посещаемых в городе библиотек за 2018 год. Лидером по популярности стала библиотека-читальня им. Тургенева, которую посетили 180 тысяч человек с начала года.

На втором месте - библиотека №19 на Чистопрудном бульваре: у неё за тот же период 156 тысяч посетителей. В тройке лидеров оказалась также читальня им. Некрасова с количеством посетителей 146 тысяч человек, информирует газета «Известия» 19 ноября.

В первую десятку вошли: Дом Гоголя, библиотека №183 им. Алигьери, библиотека №214 им. Гагарина, Центральная библиотека №190, библиотека №52, Библиотека №8 им. Чехова и библиотека №193.

Согласно октябрьскому опросу ВЦИОМ, не читают книги только 4% принявших участие в опросе россиян.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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