Определены самые популярные библиотеки Москвы

На втором месте - библиотека №19 на Чистопрудном бульваре: у неё за тот же период 156 тысяч посетителей. В тройке лидеров оказалась также читальня им. Некрасова с количеством посетителей 146 тысяч человек, информирует газета «Известия» 19 ноября.
В первую десятку вошли: Дом Гоголя, библиотека №183 им. Алигьери, библиотека №214 им. Гагарина, Центральная библиотека №190, библиотека №52, Библиотека №8 им. Чехова и библиотека №193.
Согласно октябрьскому опросу ВЦИОМ, не читают книги только 4% принявших участие в опросе россиян.