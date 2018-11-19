Определены самые популярные библиотеки Москвы

На втором месте - библиотека №19 на Чистопрудном бульваре: у неё за тот же период 156 тысяч посетителей. В тройке лидеров оказалась также читальня им. Некрасова с количеством посетителей 146 тысяч человек, информирует газета «Известия» 19 ноября.