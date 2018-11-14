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В Башкирии за растрату осудят бывшего ректора института

14 ноября 2018, 12:03
Фото: Mkset.ru
Штрафы обвиняемого оплачивались из бюджетных средств образовательного учреждения.

43-летний исполняющий обязанности ректора образовательного учреждения Федерации профсоюзов РБ «Институт повышения квалификации профсоюзных кадров» обвиняется в совершении трех эпизодов преступлений по статье «Растрата имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения», сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

С октября 2014 по январь 2017 года обвиняемый имел право распоряжаться имуществом в интересах Института, будучи исполняющим обязанности ректора.

В 2014 году ему выписали штраф в 15 тысяч рублей за несоответствие пожарной безопасности помещения института. Обвиняемый поручил подчиненным сотрудникам оплатить данный штраф из бюджета Института в то время как должен был его оплатить сам. Точно так же из бюджета Института были оплачены еще два штрафа на общую сумму более 35 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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