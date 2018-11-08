Дорога на 82 миллиона: Как в Благовещенском районе Башкирии потратили деньги бюджета

Вчера, 7 ноября, на просторах Youtube появился этот ролик. В нем использованы кадры 2012 года и съемки, сделанные после оперативного совещания в правительстве 5 ноября, на котором был заслушан глава администрации Благовещенского района Фарит Фазылов. И если глава отрапортовал, что ремонт дороги Танайка-Кушкуль в районе практически завершен и дорога будет принята к 14 ноября, депутат Совета города Благовещенск Сергей Жуков утверждает, что главу региона ввели в заблуждение.