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Posted 7 ноября 2018, 07:02

Published 7 ноября 2018, 07:02

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

В Башкирии ищут пропавшего три дня назад 12-летнего школьника Алексея Третьякова

7 ноября 2018, 07:02
Мальчик 4 ноября ушел из дома в селе Амзя в Нефтекамском районе и не вернулся.

Школьник около 140 см роста, у него худощавое телосложение, русые волосы и зеленые глаза.

В день исчезновения Алексей был одет в темно-синюю куртку с красными вставками на рукаве, бордовую водолазку, синее спортивное трико с белыми полосками, в темно-синие сапоги и в темно-зеленую шапку.

Если вы обладаете какой-либо информацией, просьба обратиться в полицию по номерам тел.: 02, 102 или к волонтерам-поисковикам по номеру тел.: 8-800-700-54-52.

#Зиля Аскерова#Общество#Новости
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