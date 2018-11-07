В Башкирии ищут пропавшего три дня назад 12-летнего школьника Алексея Третьякова

Posted 7 ноября 2018, 07:02
Published 7 ноября 2018, 07:02
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
Школьник около 140 см роста, у него худощавое телосложение, русые волосы и зеленые глаза.
В день исчезновения Алексей был одет в темно-синюю куртку с красными вставками на рукаве, бордовую водолазку, синее спортивное трико с белыми полосками, в темно-синие сапоги и в темно-зеленую шапку.
Если вы обладаете какой-либо информацией, просьба обратиться в полицию по номерам тел.: 02, 102 или к волонтерам-поисковикам по номеру тел.: 8-800-700-54-52.