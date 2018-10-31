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В Башкирии глава сельсовета подделал документы об отбытии уголовного наказания

31 октября 2018, 13:00
Фото: Pixabay
После прокурорской проверки его тайна стала явью. Главу сельсовета, подделавшего документы об отбытии сыном уголовного наказания, уволили.

25-летний сын главы Маядыковского сельсовета Бирского района республики был осужден к 80 часам обязательных работ за повторное нетрезвое вождение.

Однако молодой человек прошел через обязательные работы только на бумаге – его отец подделал документы и представил их уголовно-исполнительной инспекции. В это время его сын работал вахтой в районах Крайнего Севера.

После того, как махинация отца и сына раскрылась, прокуратура внесла представление в адрес представительного органа муниципалитета с требованием уволить чиновника в связи с утратой доверия. Тем временем глава поселения успел уволиться по собственному желанию.

В отношении неустановленного сотрудника местного филиала уголовно-исполнительной инспекции, снявшего осуждённого с учёта, возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями.

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