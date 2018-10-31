Туймазинской «газолинке» - 65!

- За все эти годы много чего здесь изменилось, конечно же: все-таки 65 лет заводу, я здесь 40 с лишним лет. И автоматика изменилась, и технологии производства, все сейчас современное, передовое. Особенно я бы отметил систему ПАЗ – систему противоаварийной защиты, это самое последнее слово в технике и технологии производственной безопасности. Раньше, конечно, у нас тоже разные сигнализаторы были, лампочки загорались. Но сейчас система ПАЗ гораздо «умнее», работает на опережение. Хотя и тогда я не помню, чтобы что-то серьезное было, особо тяжелых ситуаций я не припоминаю.