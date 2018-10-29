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В Башкирии водителей предупредили о мокром снеге на дорогах

29 октября 2018, 10:17
Водителей попросили быть внимательнее за рулем.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ФКУ Упрдор «Приуралье» просит автомобилистов быть внимательнее на дорогах, сообщили в управлении.

На дорогах Башкирии выпал мокрый снег. В связи с этим ухудшились видимость и условия передвижения по федеральным автодорогам. ФКУ Упрдор «Приуралье»Республики Башкортостан просит всех участников дорожного движения быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, строго выполнять предписания дорожных знаков, соблюдать правила поведения на дорогах, а именно: соблюдать дистанцию, боковой интервал, не нарушать скоростной режим и не допускать резких торможений, а также осуществлять поездки по федеральным трассам, позаботившись о смене летней резины на автомобиле на зимнюю.

Сейчас на федеральных трассах республики работают 32 комбинированные дорожные машины, они обрабатывают дорогу противогололедными материалами.

ФКУ Упрдор "Приуралье" обращается к пользователям автомобильных дорог с просьбой проявить максимальную ответственность и, отправляясь в путь на автомобильном транспорте, подготовить его к движению в зимних условиях, а так же просим участников дорожного движения с пониманием отнестись к сложившейся обстановке и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

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