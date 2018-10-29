В Башкирии суд по делу главы Хайбуллинского района перенесли в четвертый раз

Около местного ДК он пообщался с людьми, которые рассказали о нехватке рабочих мест, из-за чего многие вынуждены уезжать на заработки в другие регионы России. Сельчане также обратили внимание Радия Хабирова на проблему с питьевой водой, необходимость строительства новых дорог и завершения строительства нового Дворца культуры, начатого в 2007 году. Сейчас объект заморожен, нужны средства. Старое здание ДК построено еще в 1964 году.