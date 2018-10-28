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Центр по борьбе со СПИДом озвучил статистику больных СПИДом в Башкирии

28 октября 2018, 11:19
По данным центра, в республике проживает всего 2203 человек зараженные ВИЧ.

Из них - 1 339 мужчин и 864 женщины. 206 пациентов находятся в учреждениях УФСИН. 338 беременных женщин со СПИДом родили 339 инфицированных малышей.

Только за последнюю неделю ВИЧ обнаружили еще у 58 человек. Десять из них жители Калининского и Орджоникидзевского районов Уфы, еще четыре пациента живут в Нефтекамске. По три пациента - в Советском районе Уфы, Белорецком, Иглинском и Уфимском районах.

78,77 процентов, то есть, 1 187 человек, из всех инфицированных в республике заразились СПИДом половым путем. 19,44% подхватили ВИЧ парентеральным путём, то есть при введении инъекций или переливании крови (293 человека), 1,79% – от матери (27 человек).

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