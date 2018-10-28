Центр по борьбе со СПИДом озвучил статистику больных СПИДом в Башкирии

Только за последнюю неделю ВИЧ обнаружили еще у 58 человек. Десять из них жители Калининского и Орджоникидзевского районов Уфы, еще четыре пациента живут в Нефтекамске. По три пациента - в Советском районе Уфы, Белорецком, Иглинском и Уфимском районах.