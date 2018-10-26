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В Уфе чиновника районной администрации уличили во взятке в 1,3 млн рублей

26 октября 2018, 13:06
С бывшего заместителя начальника по хозрасчетной деятельности МБУ «Управление по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского района» в Уфе взыскали сумму полученной взятки в полмиллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Мужчину осудили к штрафу в четыре миллиона рублей за получение взятки в особо крупном размере.

В 2017 году заместитель начальника учреждения пообещал представителю коммерческой фирмы заасфальтировать её территорию без оформления договора и по цене ниже официальной. Взамен он потребовал 1,3 миллиона рублей.

Получив часть оговоренной взятки на сумму более 500 тысяч рублей, чиновник направил рабочих и технику на указанный объект, и распорядился заасфальтировать его территорию, используя принадлежащие муниципальному учреждению материалы.

Полицейские задержали мужчину после передачи оставшейся суммы.

Часть незаконного вознаграждения в сумме полмиллиона рублей не была изъята и конфискована, поэтому прокуратура Орджоникидзевского района города обратилась за её взысканием в суд, который удовлетворил требования ведомства.

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