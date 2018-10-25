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В Башкирии отец чуть не убил семью за плохие отметки дочери

25 октября 2018, 12:35
На мужчину возбуждено уголовное дело.

Мужчина пришел к бывшей жене навестить несовершеннолетнюю дочь и устроил скандал с угрозами, сообщает «Вечерний курьер» со ссылкой на МВД по республике.

Отец придрался к оценкам дочки. Мать заступилась за девочку и разгорелся скандал. Мужчина схватил женщину за горло и начал угрожать расправой. Девочка попыталась разнять родителей, и тогда отец перекинулся на ребенка и начал угрожать уже ему.

Полицию вызвали соседи. Участковый задержал дебошира. Никто в результате не пострадал. На мужчину заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

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