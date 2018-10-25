В Башкирии отец чуть не убил семью за плохие отметки дочери

Отец придрался к оценкам дочки. Мать заступилась за девочку и разгорелся скандал. Мужчина схватил женщину за горло и начал угрожать расправой. Девочка попыталась разнять родителей, и тогда отец перекинулся на ребенка и начал угрожать уже ему.