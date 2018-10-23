В Башкирии восстановили движение после разрушения моста

Есть пешеходное сообщение по старому мосту и объездная дорога для автотранспорта через населенный пункт Субай. Работы по укреплению временного моста закончились сегодня утром. Движение автотранспорта восстановлено. На месте 7 единиц техники, 11 человек, в том числе от МЧС: одна единица техники, 3 человека.