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В Башкирии восстановили движение после разрушения моста

23 октября 2018, 14:45
Сейчас движение по мосту восстановлено.

Вчера, 22 октября, вечером река Салдыбаш перелилась через временный мост, возле деревни Старый Бияз в Нуримановском районе из-за обильных выпавших осадков, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Есть пешеходное сообщение по старому мосту и объездная дорога для автотранспорта через населенный пункт Субай. Работы по укреплению временного моста закончились сегодня утром. Движение автотранспорта восстановлено. На месте 7 единиц техники, 11 человек, в том числе от МЧС: одна единица техники, 3 человека.

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