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В Башкирии из гимназии эвакуировали 648 человек

23 октября 2018, 12:00
Сегодня, 23 октября, в 8:45 в МЧС поступило сообщение о задымлении в гимназии №6 города Стерлитамак, по адресу ул. Тукаева, 2Г, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

По прибытию установлено, что происходит незначительное задымление в столовой на первом этаже кирпичного трехэтажного здания гимназии №6. По уточненным данным произошло короткое замыкание электроплиты без последующего горения в помещении столовой. Силам и средствам дан отбой с места.

Работники школы эвакуировали 648 человек, из них 621 ребенок. Личным составом пожарно-спасательной части № 40 эвакуировано 19 человек, из них 18 детей. Погибших, пострадавших нет. На месте работает дознаватель МЧС России. В настоящее время помещения проветрены. Учебный процесс восстановлен.

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