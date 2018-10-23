В Башкирии из гимназии эвакуировали 648 человек

Работники школы эвакуировали 648 человек, из них 621 ребенок. Личным составом пожарно-спасательной части № 40 эвакуировано 19 человек, из них 18 детей. Погибших, пострадавших нет. На месте работает дознаватель МЧС России. В настоящее время помещения проветрены. Учебный процесс восстановлен.