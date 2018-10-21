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В Уфе пожарных дважды за три дня вызывали в «Аркаду», а в Янауле – в «Семью»

21 октября 2018, 10:02
Торговые центры оказались объектом пристального внимания огнеборцев на протяжении всей минувшей недели.

Накануне, 20 октября, пожарным вновь пришлось выезжать по тревожному вызову в ТРК «Аркада» в Уфе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ, проверка показала, что там произошла ложная сработка дымового датчика в помещении кафе на втором этаже.

По сообщению МЧС, на сей раз обошлось без эвакуации. Напомним, это уже второй выезд пожарных по данному адресу за три дня. 18 октября там горела холодильная установка в супермаркете «Ашан» , пришлось эвакуировать около тысячи человек.

Вчера в шестом часу вечера пожарные выезжали в магазин «Семья» в Янауле, там возникло задымление на втором этаже. Оказалось, что там тлел мусор на лестничной площадке предположительно от неосторожного курения. Никто не пострадал.

Ранее тревожные вызовы также поступали из торговых центров «Яй» в Уфе и «Ишимбай» в одноименном городе.

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