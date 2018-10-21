Сразу три человека погибли под колесами на дорогах Башкирии за один день

Похожее ДТП случилось в селе Учалы. На улице Лесной 40-летний местный житель за рулём ВАЗ-2114 совершил наезд на 38-летнего пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. Пострадавший был доставлен в больницу, где через полчаса скончался.