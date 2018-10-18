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Posted 18 октября 2018, 10:57

Published 18 октября 2018, 10:57

Modified 25 декабря, 05:38

Updated 25 декабря, 05:38

Уфимцы пойдут под суд за кражу мобильников на 900 тысяч рублей

18 октября 2018, 10:57
Сообщники молотками разбивали стеллажи со смартфонами Apple iPhone и похищали их.

Три уфимца в возрасте от 19 до 23 лет обвиняются по статье «Разбой группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В ноябре и декабре 2017 года обвиняемые ворвались в салоны сотовой связи на Проспекте Октября и угрожая травматическим пистолетом, пресекали попытки сотрудников вызвать полицию. Сообщники молотками разбивали стеллажи со смартфонами Apple iPhone и похищали их. Ущерб от преступлений превысил 900 тысяч рублей.

Часть похищенного имущества после задержания преступников удалось изъять.

Обвиняемые вину в совершении преступлений не признали. Сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Уфы для рассмотрения.

#Происшествия#Новости
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