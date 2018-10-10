Переход России на цифровое ТВ продлили на две недели

Волин заявил, что людям, не успевшим до начала 2019 года обзавестись цифровыми приставками и новыми телевизионными приемниками, расстраиваться не надо. Переход на «цифру» федеральных каналов и отключение аналогового вещания перенесли на середину января. У людей будет время на то, чтобы достать нужную аппаратуру для просмотра цифрового телевидения.