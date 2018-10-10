Переход России на цифровое ТВ продлили на две недели

Posted 10 октября 2018, 10:35
Published 10 октября 2018, 10:35
Modified 17 октября 2022, 19:38
Updated 17 октября 2022, 19:38
Волин заявил, что людям, не успевшим до начала 2019 года обзавестись цифровыми приставками и новыми телевизионными приемниками, расстраиваться не надо. Переход на «цифру» федеральных каналов и отключение аналогового вещания перенесли на середину января. У людей будет время на то, чтобы достать нужную аппаратуру для просмотра цифрового телевидения.
Замглавы Минкомсвязи РФ добавил, что сейчас самая дешевая цифровая приставка продается в торговых точках за 700-800 рублей.