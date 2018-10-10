mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября 2018, 10:35

Published 10 октября 2018, 10:35

Modified 17 октября 2022, 19:38

Updated 17 октября 2022, 19:38

Переход России на цифровое ТВ продлили на две недели

10 октября 2018, 10:35
По словам заместителя главы Минкомсвязи РФ Алексея Волина, население России перейдет на цифровое телевидение не раньше середины января 2019 года.

Ранее власти РФ хотели завершить переход на цифровое ТВ до первого января. Об этом пишет RNS.

Волин заявил, что людям, не успевшим до начала 2019 года обзавестись цифровыми приставками и новыми телевизионными приемниками, расстраиваться не надо. Переход на «цифру» федеральных каналов и отключение аналогового вещания перенесли на середину января. У людей будет время на то, чтобы достать нужную аппаратуру для просмотра цифрового телевидения.

Замглавы Минкомсвязи РФ добавил, что сейчас самая дешевая цифровая приставка продается в торговых точках за 700-800 рублей.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика