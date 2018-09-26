В Башкирии под колесами самосвала погибла 13-летняя девочка

Сегодня утром в селе Михайловка Уфимского района Башкирии на улице Ленина китайский самосвал Shacman стал виновником смертельного ДТП, сообщил телепроект «Дорожный патруль» на своей странице Вконтакте.
- По предварительным данным, грузовик ехал под горку, когда у него отказали тормоза, - сообщил «Дорожный патруль». - Потерявшая управление тяжёлая машина буквально сносит «Ладу Ларгус», после чего переворачивается и таранит жилой дом.
В результате аварии погибла 13-летняя девочка, которая выходила из «Ларгуса». Оба водителя с тяжелыми травмами доставлены в больницу.