В Башкирии активист обратилась за помощью к депутатам из-за экспертизы «Кроношпана»

- Мы требуем переноса проведения ГЭЭ по «Кроношпану» в Росприроднадзор Республики Башкортостан с тем, чтобы у общественников согласно ст.19-25 Закона №174 ФЗ была возможность реализации нашего права общественного контроля за проведением ГЭЭ, - объясняет Тамара Хабибуллина. - Проведение государственной экологической экспертизы по объектам ООО «Кроношпан Башкортостан» в Московской области лишает жителей Уфы нашего законного права реализации общественного контроля по резонансному вопросу, связанному с экологической безопасностью завода. Кроме того, до сих пор в официальных ответах ни от Росприроднадзора России, ни от минэкологии России, ни от прокуратуры России мы не получили ответа: в отношении каких производств и объектов проводится ГЭЭ? На сайтах Росприроднадзора федерального и регионального уровня нет информации об этом.